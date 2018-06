Bruchterveld krijgt toch zijn multifunctioneel trefcentrum

In 2012 liep een poging daartoe nog uit op een teleurstelling, maar nu gaat het toch echt gebeuren: het dorp Bruchterveld krijgt een multifunctionele accommodatie (mfa). Deze week werd daarvoor een intentieverklaring getekend. Eind dit jaar gaat de schop in de grond voor de bouw.

,,De eerste stap is nu dat er een definitief ontwerp moet worden gemaakt", zegt voorzitter Eddy Schottert van het schoolbestuur van cbs De Wiekslag. Hij is een van de ondertekenaars van de verklaring. ,,Verder moeten we nog kijken naar de toekomstige beheersvorm."

Dat een mfa nu toch mogelijk is komt doordat ze kan worden gecombineerd met nieuwbouw voor de school. ,,Ons gebouw is honderd jaar oud en aan vervanging toe. Door de nieuwbouw komt er via de gemeente een behoorlijk bedrag beschikbaar. Daardoor past het nu wel. In 2012 ging het om een eigen intiatief, zonder hulp van de gemeente. Toen konden we niet voldoende investeerders vinden", legt Schottert uit.

Aanpassingen

Het nieuwe schoolgebouw wordt tegen het bestaande dorpshuis De Heujmansbelt gebouwd. Door wat aanpassingen aan het dorpshuis worden beide gebouwen aan elkaar gekoppeld. In het nieuwe gebouw dat daardoor ontstaat is naast de school ook plaats voor kinderopvang Wiekwijs en voor de sportvereniging. Naar mogelijkheden om ook de bibliotheek en eventueel nog andere gebruikers in het pand onder te brengen wordt nog gekeken.

