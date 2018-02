Buddy blijkt enorme steun voor asielzoeker in Hardenberg

Via het buddyproject komen asielzoekers in contact met bewoners van Hardenberg. Voor beide groepen blijkt het een waardevol initiatief, dat 20 februari een vervolg krijgt.

Samen koffie drinken, helpen in het theater, muziek maken of gourmetten. Het zijn alledaagse activiteiten, maar voor de bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Hardenberg erg belangrijk om uit het sociale isolement te komen waar sommigen inzitten.

Koppelen

Het buddyproject koppelt asielzoekers aan mensen uit de gemeente die graag iets voor een ander doen. De eerste ronde beviel van beide kanten zo goed dat veel van de deelnemers het contact met hun begeleider willen behouden. ,,Er ontstaan vriendschappen'', vertelt Ayold Buit, een van drie coördinatoren. ,,De mensen in het azc zijn vaak eenzaam en dragen een geschiedenis met zich mee. Voor hen is het moeilijk om verbinding met de buitenwereld te maken. Dit project helpt. Een wandeling maken of kop koffie drinken kan al zoveel betekenen.''

Leerzaam

De ontmoetingen en gesprekken tussen de buddy's zijn niet alleen voor de asielzoekers bijzonder. Voor de deelnemers uit Hardenberg is het net zo goed een leerzame ervaring en bovendien een makkelijke manier om iets te betekenen voor mensen die in een moeilijke situatie zitten. ,,We bieden de mogelijkheid om een ander te helpen door vier maanden met diegene op te trekken. Dat die verbinding ook blijft na het project is geweldig'', aldus Buit. ,,De Nederlandse buddy's geven aan dat ze inzicht krijgen in nieuwe culturen, maar ook in het doorzettingsvermogen van de asielzoekers.''

Integreren

Volgens Arno Schoppers, woonbegeleider van het azc, willen de asielzoekers graag integreren in de samenleving, maar ondervinden ze moeilijkheden in het vinden van de juiste weg. ,,Sommigen zitten veel op hun kamer en weten niet waar ze moeten beginnen. De kans om met iemand van buiten het azc te praten en samen activiteiten te ondernemen, doorbreekt de dagelijkse sleur. Het helpt ze om kennis te maken met het land waarin ze terecht zijn gekomen. Op het azc wordt al veel gesproken over het volgende project. Ze zijn enorm gemotiveerd om hier iets op te bouwen.''