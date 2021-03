Buitenzwembad Hattemat in Gramsbergen hoopt met Pasen al te openen; weken eerder dan normaal

Video ‘Gruwelijke dood’ voor koe van boer Stan in De Krim: ‘Dit moet stoppen’

7 maart Boer Stan Bosman schrikt zich rot als hij donderdagochtend in zijn stal met koeien in De Krim komt. Een koe ligt bewegingloos op de grond met veel bloed rond rond de bek. Meteen weet hij hoe de koe om het leven is gekomen: door het eten van een blikje. Zijn verhaal wordt massaal gedeeld op Facebook. ,,Dit is te triest voor woorden.”