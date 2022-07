Bulgaar vernielt in Hardenberg en Nieuwleusen 18 graven voor zijn ‘duivelse’ filmpjes

Olympisch kampioen Niek Kimmann stopt tijdelijk met BMX’en: ‘De pijp is leeg’

Niek Kimmann (26) komt dit weekend niet in actie tijdens de wereldbekerwedstrijden BMX op Papendal. De olympisch kampioen is, zoals hij dat zelf omschrijft, ‘opgebrand’ en neemt een paar weken rust. ,,De pijp is even leeg.” En dat is moeilijk.

10 juni