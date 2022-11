Buren Kotermeerstal Dedemsvaart verrast door plek fietscrossbaan: ‘niet bij zwembad maar ineens bij strand’

Vrouw zakt door winkel­vloer in Almelo en is met spoed overge­bracht naar het ziekenhuis

ALMELO - Een vrouw is zaterdagmiddag door een vloer van een winkelruimte in Almelo gezakt en vervolgens in een soort afgedichte kelderruimte terecht gekomen. In deze ruimte stond veel water.

