Burgemeester en jeugdwerk blij met aanpak drugshandel Hardenberg: ‘zoek desnoods hulp’

,,Drugsgebruik is niet normaal. We maken ons als gemeente grote zorgen om drugsgebruik bij onze jongeren. Het is ongezond en kan je verdere leven beïnvloeden. We hopen ook dat deze brief een preventieve werking heeft en er aan bij kan dragen dat dit bespreekbaar wordt. Dat ouders hierover ook over in gesprek gaan met hun kinderen, want iedereen is jong geweest. En dat men hulp zoekt als dat nodig is’’, aldus Wiggers, die in september aantrad als waarnemend burgemeester.