Burgemeester Hardenberg na felle kritiek op communicatie vluchtelingenopvang: ‘Er is een crisissituatie’

Opnieuw brand in schoolge­bouw voor Oekraïners in Schuine­sloot: politie vermoedt opzet

Voor de tweede keer in korte tijd is er brand ontstaan in een voormalig schoolgebouw aan de Schuineslootweg in Schuinesloot. In de oude school worden binnenkort zeventig Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. De politie gaat uit van brandstichting.

17 november