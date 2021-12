Burgemeester Hardenberg na ‘goed gesprek’ geen curator meer in faillissement De Zorgstal: ‘Handen vrij voor bewoners’

Bouwshop vangt gemis winkel van Olthof in Klooster­haar op: 'Prachtige uitdaging’

,,Op 20 november hadden we een knallende opening met open huis willen houden voor de mensen uit Kloosterhaar en omgeving, door de coronaregels kan dat helaas niet. Maar verder draaien we al volop’’, vertelt René Doornekamp. Hij is eigenaar van de Bouwshop die hij opende in het leegstaande pand van de Groene Vakwinkel in Kloosterhaar en heeft er alle vertrouwen in. Nick Mecklenfeld is het gezicht van de doe-het-zelf-zaak, hij was jarenlang werkzaam in de horeca maar maakt nu een carrièreswitch.

19 november