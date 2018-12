Burgemeester Hardenberg noemt woningoverval op bejaarde vrouw ‘een zeer laffe daad’

De Krim moet aan de bak: 300.000 euro nodig voor multifunc­ti­o­ne­le accommoda­tie

9:10 Klaar voor de toekomst, is het motto van de werkgroep die streeft naar een multifunctionele accommodatie (mfa) in De Krim. Maar klaar voor de start zijn de Krimmers nog niet. Dat bleek gisteravond op de inloopavond in dorpshuis De Planeet, waar de zes werkgroepen hun dorpsgenoten informeerden over de stand van zaken.