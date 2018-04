Burgemeester Hardenberg reikt lintjes uit aan echtpaar Berg

Naast 'ridder' Edwin Evers zijn vanmorgen in theater De Voorveghter nog zeven andere koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens de lintjesregen in de gemeente Hardenberg. Onder hen was ook het echtpaar Berg uit Slagharen.

Echtpaar Berg

Johannes Alexander Berg (Slagharen) was van 1995 tot maart 2013 bestuurslid van de vereniging Streekhistorisch Centrum Slagharen, die het Oalde Meestershuus voor het nageslacht wist te behouden en ombouwde tot Streekhistorisch Museum. Hij is 25 jaar lid van het kerkelijk zangkoor Cecilia en helpt sinds 1990 bij onderhoud van kerkelijke gebouwen en kledinginzameling bij de Beltekerk. Ook is hij vrijwillig chauffeur voor hulpbehoevenden bij bezoek aan een arts, ziekenhuis of begrafenis.

Bergs echtgenote Maria Anna Hilda Berg-van der Most (Slagharen) is sinds 1997 vrijwillig koster en beheerder van de RK-kerk Alphonsus de Liguori in Slagharen. Ze leidt misdienaars op en is zelf ook misdienaar bij uitvaarten. Van 1995 tot 2010 was ze gastvrouw van het Streekhistorisch Centrum annex museum Het Oale Meestershuus. Tot 2017 was ze ook twintig jaar lang bestuurslid van begrafenisvereniging St. Barbara in Slagharen, waarvan zes jaar als voorzitter.

Alberta Horsman

Alberta Horsman-van den Berg (Ane) is ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze helpt bij het schoonmaken van de Vlaswiekkerk in Gramsbergen en is sinds 2002 voor PKN Gramsbergen koster, lid van de zangcommissie, evangelisatiecommissie, diaken (tot 2015) en ouderling (vanaf 2015). Van 2004 tot 2017 was ze coördinator van de afdeling De Krim-Gramsbergen van De Zonnebloem voor vakanties van ouderen en gehandicapten, sinds 2002 vrijwilliger van het zorgteam van de protestantse stichting diaconaal vakantiewerk. Verder is ze al vijftien jaar chauffeuse op de buurtbus De Krim-Gramsbergen.

Gerda Roelina van Marle

Gerda Roelina van Marle-Kuik (Dedemsvaart) is oprichtster, voorzitter en leider van gehandicaptensportclub ‘De Bobbers’, die is vernoemd naar haar zoon Bob maar na 27 jaar in 2016 is opgeheven vanwege gebrek aan deelname en opvolgers. Ze is voorzitter van het platform Mantelzorg Avereest en vertegenwoordigt de mantelzorgers sinds 2009 in de Wmo-adviesraad. Ook zat ze tien jaar in het Platform Mantelzorg Overijssel.

Gerrit Willem Lennips

Gerrit Willem Lennips (Hardenberg) was ouderling van de Gereformeerde kerk Heemse-Hardenberg. Vanaf 1977 is hij hulpkoster in kerkelijk centrum De Schakel. Al vijftien jaar helpt hij elke dinsdag- en donderdagmiddag in AAC De Holte, een arbeids- en activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel hij nu 82 jaar is, blijft hij graag in contact met zijn omgeving, ook via de sociale media.

Hendrik Nijeboer

Hendrik Nijeboer (Hardenberg) is al tientallen jaren lang actief voor de PKN in de Witte- of Lambertuskerk in Heemse. Hij was voorzitter van de diaconie en is nu vijftien jaar hulpkoster. Van 1998 tot 2013 was hij lid van de adviesgroep ouderen en veiligheid van Plaatselijk Belang Heemse. Van 1999 tot 2009 was hij bestuurslid van de stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep. Met een onderbreking van acht jaar is hij al vanaf begin jaren 80 voorzitter van de Vogelvrienden Hardenberg en omstreken. Hij was ook tien jaar voorzitter van de regionale Vogelvrienden Regge- en Vechtstreek.

Grietje Ramaker