Burgemeester Hardenberg: 'Tesla moet opschieten'

Tesla-topman Elon Musk liet zich op Twitter ontglippen dat Duitsland de 'voor de hand liggende keus' is om een grote Europese Tesla-fabriek te plaatsen. Daarmee lijkt Hardenberg die Tesla ook graag verwelkomt, naast de prijs te grijpen.

Burgemeester Peter Snijders is echter totaal niet onder de indruk. ,,Tesla blijft welkom maar het moet wel opschieten'', laat hij via zijn woordvoerder Carina van der Veen weten. ,,De grondverkoop voor bedrijven gaat goed en Hardenberg trekt mooie bedrijven aan. Inmiddels is veertien hectare verkocht.''

Smeken

Het roept de vraag op of deze reactie niet enigszins de omgekeerde wereld is. Tesla, dat elektrische auto's bouwt, is de meest gewilde vangst van het moment. Onder de tweet van Musk staan honderden reacties van tech-enthousiastelingen die Musk bijna smeken om de megafabriek op hun locatie van voorkeur te vestigen.

Naast Engeland, Duitsland en Italië verzinnen voorstanders ook redenen voor Tesla om zich in Griekenland te vestigen. De teneur is dat Musk dan geen gedoe heeft met de Duitse gevestigde orde als BMW, Mercedes en Volkswagen die Tesla als grote concurrent zien en liever niet als buurman in Duitsland krijgen.

Brainport Eindhoven

Ook wordt op Twitter veelvuldig gepleit voor Nederland. Maar dan wel voor de regio Eindhoven. Vanwege de nabijheid van een Technische Universiteit en Phillips zou het daarom makkelijk voor Tesla zijn om uitstekend personeel te vinden.

Wat zet Hardenberg daar tegenover? Tuigt de gemeente samen met partners Coevorden, Emmen en Hoogeveen nu snel een lobbyteam op om Tesla alsnog te verleiden om zicht te vestigen in deze regio? ,,Daar kan ik nog niets over zeggen,'' zegt woordvoerder Van der Veen.