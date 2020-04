Burgemeester Hardenberg verrast vijf inwoners met koninklijk telefoontje

Platte­lands­scho­len in het Vechtdal willen volledig open, maar worden teruggeflo­ten door de rest van Nederland

22 april Kleinere scholen in het Vechtdal hadden na de meivakantie graag de lessen in volle omvang weer willen hervatten. Immers, een beperkt aantal kinderen en genoeg ruimte. In de loop van woensdag zijn ze echter door het gezamenlijke basisonderwijs in Nederland tot de orde geroepen. ,,We moeten eerlijk zijn. Dit hadden we graag anders gezien.”