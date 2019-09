Burgemeester Hattem Jan Willem Wiggers waarnemer in Hardenberg na vertrek Snijders

Op 12 september vertrekt huidige burgemeester van Hardenberg, Peter Snijders. Hij wordt de nieuwe burgemeester van Zwolle.

In Hattem ontstaat een burgemeestersvacature door het vertrek van Wiggers. De commissaris van de Koning van de provincie Gelderland benoemt een waarnemend burgemeester in overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Hattem.

Continuïteit

Peter Snijders is per 16 september benoemd als burgemeester van Zwolle. Om de continuïteit van bestuur te waarborgen heeft de Commissaris van de Koning besloten een waarnemend burgemeester aan te stellen voor de periode dat de burgemeesterspost vacant is. Dit is naar verwachting tot de zomer 2020.

Jan Willem Wiggers begint op 24 september met zijn werkzaamheden als waarnemend burgemeester. Hij wordt binnenkort in het provinciehuis in Zwolle beëdigd.

Brede ervaring

Jan Willem Wiggers heeft een brede ervaring in het Openbaar Bestuur, stelt de provincie in een zojuist verstuurd persbericht over de tijdelijke benoeming. ‘Wiggers staat bekend als een warme persoonlijkheid, een echte verbindende burgervader.’

Sinds 2008 is Wiggers burgemeester van Hattem, daarvoor was hij vier jaar wethouder in Zwartewaterland.

Voorafgaand aan zijn werk in het lokale bestuur was Wiggers achtereenvolgens werkzaam als hoofd Politiek Bestuur van het CDA partijbureau in Den Haag en als teamleider Openbaar Bestuur bij de provincie Overijssel in Zwolle. Wiggers is goed bekend met het bestuurlijk netwerk van Overijssel, zo stelt de provincie. Hij kent de regio Zwolle goed en brengt stevige ervaring met Openbare orde en veiligheid mee, is al een tijd waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland.