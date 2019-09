Burgemeester Jan Willem Wiggers van Hattem wordt waarnemer in Hardenberg

Wiggers volgt zijn collega Peter Snijders van Hardenberg op. Die wordt deze maand de baas in Zwolle.

Daarmee is de stoelendans nog niet compleet, want ook Wiggers moet een opvolger krijgen. Wie hem zal waarnemen is nog niet bekend. Daar gaat de commissaris van de Koning van Gelderland over, in overleg met de fractievoorzitters van Hattem.

Wiggers zal tot vermoedelijk de zomer van 2020 waarnemer zijn in Hardenberg. 24 september gaat hij aan de slag in de gemeente aan de Vecht.

Warm

Jan Willem Wiggers heeft een brede ervaring in het Openbaar Bestuur, stelt de provincie in een zojuist verstuurd persbericht over de tijdelijke benoeming. ‘Wiggers staat bekend als een warme persoonlijkheid, een echte verbindende burgervader.’

Sinds 2008 is Wiggers burgemeester van Hattem, daarvoor was hij vier jaar wethouder in Zwartewaterland. Hij kent de regio Zwolle goed - meldt de provincie Overijssel - en brengt stevige ervaring met Openbare orde en veiligheid mee. Zo is hij al enige tijd waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.