Burgemees­ter Offinga reageert op onthulling interne mails over opvang vluchtelingen in Schuinesloot

,,Willen we dat er verwijdering ontstaat met Schuinesloot? Absoluut niet”, benadrukt Maarten Offinga, burgemeester van Hardenberg. Hij reageert daarmee op de verontwaardiging in het dorp over mails en WhatsApp-berichten van de gemeente waaruit blijkt dat een oud schoolgebouw in het voorjaar van 2022 in beeld was voor de opvang van zeventig Oekraïners.