Burgemeester sluit woning naast drugslab in Schuinesloot

Opiumwet

Op grond van de Opiumwet kan een burgemeester een woning en het bijbehorende erf voor bepaalde tijd sluiten als sprake is van de aanwezigheid van harddrugs. De Hardenbergse eerste burger heeft besloten gebruik te maken van deze bevoegdheid op basis van een uitgebreide politierapportage. Volgens Snijders wegen de bescherming van de openbare orde en veiligheid, het woongenot van de buren en de strijd tegen de handel in verdovende middelen zwaarder dan het belang van de verdachte en zijn gezin om in de woning te blijven wonen.

Kinderen

Boos

De echtgenote van de verdachte liet eerder aan deze krant weten van niets te weten. ,,We waren dubbel voorzichtig met nieuwe huurders vanwege de hennepplantage die hier vorig jaar opgerold is", zei ze vlak nadat het drugslab was ontmanteld. Ze gaf in datzelfde interview aan boos te zijn op de burgemeester, omdat hij in een eerste reactie in de media haar echtgenoot en zijn gezin al had veroordeeld, 'terwijl er nog niet eens onderzoek is gedaan'. ,,Daar ben ik ook heel boos over.”