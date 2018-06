Burgemeester zeer bezorgd na vondst 'heel gevaarlijk' drugslab in Schuinesloot

Hardenberg­se motorcros­ser zet gevecht voort in de ring, als kickbokser

20 juni Gerjan Nijman timmert hard aan de weg in de kickbokswereld. Hij is enorm explosief en weet zijn kracht binnen én buiten de ring steeds beter te beheersen. Zaterdag 23 juni vecht hij tegen Kevin Henneken op het Enfusion-gala in Groningen.