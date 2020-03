Burgemeesters Dalfsen, Ommen en Hardenberg doen oproep in corona-tijd: ‘help elkaar, en vraag hulp waar nodig’

Weekmark­ten Hardenberg gewoon van start: aardappels en uien in trek

16:00 De weekmarkten in Hardenberg, Dedemsvaart en Ommen gaan deze week gewoon door. De gemeenten en ook marktmeester Jan Hofstede houden de maatregelen en de berichtgeving via het RIVM niettemin nauwgezet in de gaten. Hij merkt dat het rustiger is, maar ziet ook de keerzijde. ,,Mensen nemen eigen koffie mee.”