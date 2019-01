Burgemeesters over scheiding Ommen en Hardenberg: ‘Aan het loket zie je er niks van’

In iets meer dan een jaar moest het scheidingsproces worden geregeld. ,,Het is een enorme klus geweest, met name op het gebied van financiën en personeel", blikt burgemeester Peter Snijders van Hardenberg terug. ,,In een jaar tijd een gemeenschappelijke regeling ontmantelen is best bijzonder. Het is een zwaar besluit geweest. We wisten dat het een hele verandering zou geven. Het is ontzettend knap dat het gelukt is.”