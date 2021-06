Busje vliegt uit de bocht en knalt tegen boom in Rheezerveen, bestuurder (19) gewond

Uelsen kiest voor windpark op de grens; Hardenberg alert

9:38 De dreigende komst van windmolens naar Kloosterhaar, Sibculo en Bergentheim blijft een heet hangijzer in de Hardenbergse politiek. Vanavond was er weer volop discussie over tijdens de bespreking van de Regionale Energiestrategie (RES). De vrees van inwoners dat Kloosterhaar wordt ingesloten door windparken is versterkt nadat de gemeenteraad van Duitse buurgemeente Uelsen maandagavond instemde met een plan voor windturbines dicht bij de grens.