Busjes botsen op elkaar in Hardenberg: kinderen komen met de schrik vrij

Vurige ballonnen kleuren hemel Hardenberg: primeur met Vliegende Hollander

Dik dertig heteluchtballonnen, waar onder enkele ‘special shapes’, kleuren drie avonden achtereen het luchtruim boven Hardenberg. Het spektakel dat traditiegetrouw in het laatste weekeinde van juni wordt gehouden is het eerste grote ballonfestival in Nederland na de coronapandemie. Voor het eerst steeg Edcar Vermeulen uit Barneveld hier op met zijn ‘Vliegende Hollander’, een ‘special shape’ in de vorm van een piratenschip.

24 juni