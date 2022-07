Busjes botsen tegen elkaar in Hardenberg: kinderen komen met de schrik vrij

MET VIDEO & POLL Auto’s en motoren scheuren over het platteland in het Vechtdal, maar is het nog wel van deze tijd?

Auto’s en motoren die over het platteland racen. Het gebeurde dit weekend onder meer in het Vechtdal. In gebieden waar boeren te horen hebben gekregen dat ze minder stikstof moeten uitstoten. Is dat nog van deze tijd?

19 juni