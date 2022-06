Buurman illegale grindwasserij Sibculo wil eindelijk actie van gemeente Hardenberg: open brief aan nieuwe raad

College Hardenberg negeert advies bezwaren­com­mis­sie over grindwasse­rij Sibculo: ‘In orde bevonden’

De bezwarencommissie van de gemeente Hardenberg vindt een bezwaar van omwonenden om niet op te treden tegen de illegale grindwasserij van Slaat in Sibculo gegrond. De gemeente moet handhaven want de situatie is niet te legaliseren, adviseert de commissie. Het Hardenbergse college treedt ondertussen niet handhavend op, maar doet juist pogingen om de grindwasserij toch een vergunning te verlenen.

21 april