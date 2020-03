Buurt en Veldzicht om de tafel na snij-incident ex-patiënt

Ark van Oranje Arkenbouw straks te bewonderen langs de Theems

6 maart Vanuit Hardenberg is een enorme ark vrijdagochtend richting Vroomshoop gevaren. Dit gebeurt wel vaker vanaf Oranje Arkenbouw, maar de eindbestemming is dit keer wat verder weg. De ark zal langs de Theems in Engeland zijn plek krijgen.