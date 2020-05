Buurt in Hardenberg vreest voor een ‘kattenhater’ na vermissingen

De deur van bakkerij Slatman aan de Bruchterweg is flink beplakt. Niet alleen de coronamaatregelen, maar ook twee oproepen hangen aan de deur. Eentje van Janine Elferink. ‘Iemand mijn poes gezien? Dit is mijn tweede in korte tijd die wordt vermist. Alle tips zijn welkom!’ Ze woont boven de bakkerij. ,,Een half jaar geleden waren in de buurt ook al meerdere katten weg. Een eigenaar van duiven of vogels? Of een sadist? Je kunt het niet hard maken. Ik ben er twee kwijt en heb er nu nog een. Ik ga vandaag in ieder geval een gps halen, als halsband. Dan weten we waar hij is”, vertelt ze.