Buurt voelt zich overvallen door opvang asielzoekers op camping bij Loozen: ‘Hoop dat ik in Bananasplit zit’

Het is muisstil in de uitgestorven straten van Loozen, maar bij Camping de Roskam rijdt de ene na de andere auto af en aan. Stemmen klinken uit het houten gebouw op het campingterrein. ,,Het lijkt hier wel een dictatuur”, roept iemand. ,,Dit is ondemocratisch”, roept iemand anders. Hun woede richt zich op het feit dat de camping vanaf maandag zal worden gebruikt om honderd asielzoekers en statushouders te huisvesten.

Heel kort dag

Bewoners weten dit pas enkele uren, want ze werden donderdagmiddag pas per brief op de hoogte gebracht. Zestien omwonenden kregen ’s middags persoonlijk bezoek van de gemeente om ze te informeren. Donderdagavond werd er, in het campinggebouw, een informatieavond gehouden.

Burgemeester Maarten Offinga, die daar aanwezig is, vertelt dat de gemeente pas dinsdag de knoop heeft doorgehakt over deze opvang. ,,Deze inloopavond kon echt niet eerder”, benadrukt hij.

Half jaar

,,De nood is nu hoog, daarom moeten we nu snel extra opvangplekken regelen”, zegt de burgemeester. Hij vertelt dat Hardenberg van plan is de asielzoekers een half jaar onderdak op de camping te bieden. ,,Maar het kan met een half jaar verlengd worden”, zegt hij. Daar zal wel eerst een grondige evaluatie aan voorafgaan. ,,Ik kan bij deze zeggen, langer dan een jaar zal het niet duren. Het is aan ons die belofte na te komen.”

Zorgen over veiligheid en rust

Niet alleen Offinga is aanwezig, ook het COA is er om vragen van mensen te beantwoorden. ,,Er zijn veel zorgen bij de mensen”, ziet Bob van ’t Klooster, regiowoordvoerder. ,,De zorgen snappen we heel goed. Mensen schrikken van zo’n brief. Ze geven aan: we wonen hier voor onze rust, en die wordt nu verstoord. Maar we zien ook dat de zorgen vaak na een paar weken weer verdwijnen. Meestal komt het goed.”

De burgemeester wordt door de ene na de andere bewoner aangeschoten. Vragen over veiligheid en de duur van de opvang vliegen hem om de oren. Hij snapt de zorgen van de bewoners. ,,Veel mensen geven aan zich zorgen te maken omdat het hier ’s avonds erg donker kan zijn. Ze maken zich dan zorgen om de veiligheid van de asielzoekers die hier komen. Maar ook de veiligheid van hun eigen kinderen. Ik snap de zorgen, maar het zijn vaak mensen die al gaan integreren in de samenleving. Dat zijn eigenlijk al Nederlanders.”

Bananasplit

Toch zijn veel mensen verontwaardigd of verward, blijkt uit de gesprekken in het campinggebouw. ,,Dit is een wanvertoning. Ik ben vandaag om half zes geïnformeerd, maandag komen ze al. Er wonen ongeveer 180 mensen in Loozen, en dan komen er honderd asielzoekers”, zegt Dick ('niet met achternaam’). Dat beaamt Ad, die ook niet met achternaam in de krant wil. ,,Dit is veel te gek voor deze plek, ik voorzie alleen maar problemen. En dan informeren ze ons ook nog eens zo kort dag.”

Of, zoals oud Elfstedentocht-schaatser Erik Hulzebosch het samenvat, vlak voordat hij de bijeenkomt binnenwandelt: ,,Ik hoop dat ik in Bananasplit zit.”