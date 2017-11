Buurt wil vooral betere fietsverlichting azc-bewoners Hardenberg

Een man die in december twee keer wordt gestoken door een medebewoner. En in februari een agent die in zijn onderarm wordt gebeten door een geboeide bewoner, die door het lint was gegaan en een medewerker en beveiliger van het asielzoekerscentrum Heemserpoort had bedreigd. Dat zijn de grootste incidenten die sinds de opening vorig jaar oktober zijn geregistreerd in en rond dit Hardenbergse azc. Verder zijn er elke maand wel incidenten, die in het maandelijkse overleg met omwonenden worden gemeld. Zoals fietsen- en winkeldiefstallen, overlast in horecagelegenheden, mishandeling en bedreiging van medewerkers of medebewoners, en het zichzelf verwonden (automutilatie). Toch is het aantal incidenten niet opvallend hoog. 'Relatief rustig', laat wijkagent Martin Veurink in het overleg van september optekenen.

Overleg

Die indruk hebben ook de omwonenden van de opvanglocatie aan de Jachthuisweg, vertelt Eddy Schottert, die samen met drie andere buren in het maandelijkse 'omwonendenoverleg' zit. ,,Er zijn regelmatig incidenten, maar de overlast naar buiten is betrekkelijk. Ons grootste probleem is echt de verkeersveiligheid. Bewoners fietsen en lopen vaak zonder verlichting, terwijl de Jachthuisweg en de parallelweg die het azc-terrein ontsluit heel druk is. Vooral in deze tijd van het jaar is dat weer een probleem, het gevaar blijft dat dit een keer vreselijk misgaat.''

Dit probleem blijkt in de praktijk lastig op te lossen, realiseert Schottert zich ook. ,,Door de voortdurend wisselende bezetting van het azc Hardenberg moet je nieuwkomers elke keer weer instrueren en de Nederlandse verkeersregels uitleggen.'' De bijna 1200 asielzoekers die tot oktober in Hardenberg werden opgevangen verbleven er gemiddeld vier tot zes maanden. En dan is er ook nog het taalprobleem, zo blijkt uit het septemberoverleg. Bij een politiecontrole zouden azc-bewoners zonder deugdelijke fietsverlichting onlangs door hebben mogen rijden, 'want we kunnen ze toch niet verstaan en betalen doen ze ook niet'. Ondanks het grote verloop in de azc-bevolking zijn politie, gemeente, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), scholen en Veilig Verkeer Nederland toch een 'najaarsoffensief' gestart tegen het onveilige verkeersgedrag. Dat moet gebeuren met prikacties, voorlichting en uitdelen van lampjes.

Rondhangen

Omwonenden ervaren zelf geen criminaliteit, of vervelend rondhangende azc-bewoners. ,,Daar merken we niks van. Voordat het azc open ging was daar wel vrees voor. Maar het onbekende blijkt de grootste angst. Zoals het nu gaat zijn we als omwonenden wel tevreden'', besluit Schottert.

COA

Het COA is ook positief. ,,De contacten met omwonenden en horeca zijn goed. Bij problemen kunnen ze bellen met de wijkagent, waarna wij indien nodig gaan praten met een 'notoire overlastgever'. Misschien zit er wel iets anders achter zijn of haar gedrag'', legt COA-woordvoerder Alet Bouwmeester uit. Op individuele gevallen, zoals bovengenoemde messentrekker en bijtende azc-bewoner, gaat ze om privacyredenen niet in.