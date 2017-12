Buurt zet Dedemsvaart in het kaarslicht

Traditie

Buurtvereniging Hoofdvaart-West organiseerde tot dusver alle twintig edities, waarbij jaarlijks ruim 400 leden per brief worden uitgenodigd mee te doen. Het is inmiddels traditie geworden, dus heeft het bestuur van de buurtvereniging besloten na dit vierde lustrum de organisatie over te laten aan de inwoners zelf. ,,Het bestuur is ondertussen alweer druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe kerstactiviteit voor 2018'', meldt voorzitter John Haverkort.