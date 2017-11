Buurtbewoners weten autobrand in Dedemsvaart zelf te blussen

Nieuwe contacten en beter Nederlands leren door vrij­wil­li­gers­werk

24 november Regelmatig zijn de Syrische Rima Bustani en Hiba Youssef in bejaardentehuis ’t Welgelegen in Gramsbergen te vinden. Ze schenken er koffie, maken een praatje en spelen spelletjes met de ouderen. ,,We worden in Nederland zo goed geholpen dat we graag wat terug doen.”