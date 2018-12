Buurtbus van Hardenberg naar Tubbergen kan via Kloosterhaar

In de tweede helft van 2019 rijdt er waarschijnlijk een buurtbus tussen Hardenberg en Tubbergen. Dat zei wethouder Erik Volmerink in de raad van de gemeente Tubbergen.

De wethouder meldde dat vervoersbedrijf Keolis Nederland en de buurtbusverenigingen in het voorjaar routes en opstappunten bekendmaken. Hij reageerde daarmee maandagavond op een vraag van CDA’er Thijs Oude Steenhof uit Langeveen. Die wees op de wens van veel mensen om rechtstreeks per bus naar Hardenberg te reizen. ,,De gemeente Tubbergen zou zich inspannen om te kijken of zo’n verbinding mogelijk is. Wat is de stand van zaken?”

Onderzoek

Een onderzoek naar de behoefte en wenselijkheid van een openbaarvervoersverbinding tussen Tubbergen en Hardenberg is eerder uitgevoerd door vier studenten van de hogeschool Saxion. De studenten spraken onder meer met vertegenwoordigers van de dorpsraden in Langeveen, Geesteren, Manderveen en Tubbergen, met Keolis en hielden een enquête onder de inwoners van de genoemde kernen en van Vasse. De uitkomst uit de bijna 250 reacties: er bestaat voldoende behoefte aan een snellere verbinding richting Hardenberg. Nu moeten inwoners van de gemeente Tubbergen feitelijk eerst naar Almelo reizen om vervolgens de trein of de bus te pakken om in Hardenberg uit te komen.

Kloosterhaar

De studenten melden dat het één uur kost om van het centrum van Tubbergen in het centrum van Hardenberg te komen. Daardoor kiest nu nog 80 procent voor de auto om naar Hardenberg te reizen. Toch bood het onderzoek perspectief voor de beoogde busverbinding, zo vond ook Volmerink. Het is bijvoorbeeld een optie om een directe verbinding te verzorgen naar Kloosterhaar. Niet alleen omdat in dat dorp een huisartsenpraktijk is gevestigd waar mensen uit Langeveen en omgeving bij zijn aangesloten, in Kloosterhaar kunnen mensen ook op de lijndienst stappen van en naar Hardenberg. De buurtbus zou die mensen dan naar Kloosterhaar moeten vervoeren. Die route ziet vervoerder Keolis als een mogelijkheid, maar daarvoor zou dan wel de lus die de buurtbus nu nog maakt door Manderveen komen te vervallen. Het eventueel schrappen van de lus Manderveen vindt de buurtbusvereniging Langeveen jammer, ook al nemen weinig mensen vanuit dat dorp de bus.

Spoorlijn