Buurvrouw d’Olde Stee in Lutten heeft recht op 5000 euro en een schone dakgoot

De buurvrouw van d’Olde Stee in Lutten heeft grotendeels gelijk gekregen in het kort geding dat door de eigenaren van het zalencentrum tegen haar is aangespannen. Ze probeerden zo om aan een dwangsom te ontkomen. Tevergeefs, er moet betaald worden.

De exploitanten van snackbar, zalencentrum, bar en sportschool d’Olde Stee moeten 5000 euro betalen, omdat ze niet op tijd hebben voldaan aan een eerder vonnis van de rechter om een dakgoot en waterafvoer schoon te maken en een muur te herstellen.

Leilindes verplaatsen

De familie Lenters van d’Olde Stee heeft wel gelijk gekregen over het recht van overpad, waar de buurvrouw zo'n tien tot twaalf keer per jaar langs moet om de achterzijde van haar huis te bereiken. Dat is voldoende vrij van obstakels, oordeelt de rechter dinsdag in het kort geding. De derde opgeëiste dwangsom 2.500 euro hoeft de familie Lenters niet te betalen. Daarentegen moet ze wel een paar leilindes verplaatsen, die te dicht op de erfgrens van de buurvrouw zijn geplant.

Onenigheid over dakgoot

Buurvrouw Barlo woont in de voormalige bedrijfswoning, die dicht op het perceel van de huidige eigenaren van de horecagelegenheid staat. Tussen de buren is onenigheid ontstaan over meerdere punten. In juni vorig jaar is een schikking getroffen, maar er is doorgeprocedeerd over de dakgoot, de muur en het recht van overpad.

Overstroming na stortbui

Afgelopen juni heeft de rechter, die zelf een kijkje was komen nemen, bepaald dat Lenters zijn dakgoot aan de zijde van de buurvrouw schoon moet maken en houden, op straffe van een dwangsom. Het water gutst soms over de rand, dicht op het perceel van buurvrouw Barlo. Weliswaar is die goot onder deskundige leiding in februari schoongemaakt, maar dat was blijkbaar niet voldoende. Bij een stortbui in augustus stroomde de goot weer over.

Paar korreltjes zand

Dan is er het probleem van overwaaiend zand: het café heeft de zijmuur aan de kant van de buurvrouw geïsoleerd vanwege geluid met fijn zilverzand, maar die isolatie lekte, waardoor de witte korreltjes in de tuin van de buurvrouw terechtkomen. Weliswaar heeft Lenters daarop ook actie ondernomen door ramen nog eens extra dicht te kitten, maar het probleem bleef.

‘Een paar korreltjes achter een bloembak’, meent hij, maar de rechter vindt dat de hij en de zijnen ‘de werkzaamheden niet genoegzaam hebben verricht’, naar de bedoeling van het eerdere vonnis.

Quote Dit speelt al jaren, ze doen gewoon niks’ Advocaat buurvrouw

Op de zitting via een videoverbinding twee weken geleden probeerde de rechter nog een bemiddelingspoging, ze vroeg nog expliciet waarom er direct met de dwangsom is gezwaaid, zonder eerst een waarschuwing. Van de zijde van de buurvrouw was daar geen sprake van. Haar advocaat: ‘Dit speelt al jaren, ze doen gewoon niks.’