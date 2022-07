Buurvrouw schrikt zich een hoedje door ‘boerengraf’ op eenzame plek bij Sibculo: ‘Dacht dat het een herdenkingsmonument was’

Met video LIVE | Opruimen puin na boerenac­ties in volle gang • Auto rijdt op hooibaal bij A32

Boeren voeren opnieuw actie op en rond verschillende snelwegen in het land. Meerdere wegen en op- en afritten zijn vanochtend versperd door blokkades. De problemen zijn er vooral in het midden en oosten van het land, onder meer op de A1, A28 en A50. Inmiddels is begonnen met het opruimen van de gedumpte rotzooi. Volg de laatste ontwikkelingen in onze liveblog!

11:28