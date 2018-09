Camera's meten effect 'intelligente' Hardenbergse rotonde

Hardenberg is uitverkoren voor een proefproject onder auspiciën van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland, waarin de provincies Overijssel en Gelderland samenwerken. Sinds februari worden fietsers met behulp van een Intelligent Transportsysteem (ITS) verleid om een veiligere fietsroute te kiezen als vanuit de Bruchterweg 'groot verkeer' nadert. Vrachtwagens en landbouwvoertuigen die richting rotonde rijden worden met warmtecamera's geregistreerd. Als het hypermoderne computersysteem berekent dat fietsers vanuit het centrum of de Europaweg dit zware transport tegen kunnen komen en in het nauw kunnen raken, worden de wielrijders gewaarschuwd met kleine verkeerslichten die ook een alternatieve route aangeven: 'halfrond' of 'driekwartrond' op de rotonde, niet afslaan de Bruchterweg in, maar de rotonde blijven volgen langs knipperende rode en groene led-lampen in het wegdek, en via de Witte de Withstraat naar de fietsstraat peddelen. Zo wordt een veilige route aanbevolen richting scholen als de Nieuwe Veste en het Vechtdal College.

Altijd aan

Eindmeting

Deze week zijn drie tijdelijke camera’s rond de rotonde opgehangen om te zien wat het effect is van het ITS-systeem. De camera's, die zaterdag 22 september weer worden verwijderd, registreren geen kentekens of snelheid maar alleen het algehele verkeersbeeld en tijdstippen. De gemaakte beelden worden binnen één week na afronding van het onderzoek vernietigd. Vóór de start van de proef in februari is een nulmeting verricht, in april een tussentijdse meting. ,,We konden al wel verschil zien in het verkeersgedrag'', licht Schuurman alvast een tipje van de sluier op. ,,Deze week houden we de eindmeting. Om te onderzoeken wat het effect is van extra communicatie op dergelijk gedrag hebben we vóór de zomervakantie voorlichting gegeven op scholen. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, maar ook is er een filmpje over het systeem gemaakt met leerlingen.''