Camperbeurs voor de tiende keer naar Hardenberg

Peter de Patrijs is in gevaar, en dus grijpt Hardenberg in

14 mei Het zijn er nog maar zo weinig, dat je alle patrijzen in de gemeente Hardenberg een naam zou kunnen geven. Peter, Paulien, Priscilla of Philip, omdat dat zo mooi allitereert, voor de tien akkervogels die er nog in het Vechtpark en bij Loozen rondstappen. Het zijn er inmiddels zo weinig geworden dat wethouder Alwin te Rietstap, waterschap Vechtstromen en Staatbosbeheer een reddingsplan in werking stellen. ,,Hier ligt een kans, laten we die benutten.”