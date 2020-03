Campings in het Vechtdal beleven schrale tijden: parkmanagers worden crisismanagers

Het zwembad, de horeca en de indoor speeltuin zijn dicht. Toch blijft Anne-Sophie Kat, de kersverse eigenaresse van camping De Kleine Wolf in Ommen, positief. ,,Want we zijn allemaal nog gezond. Maar het is wel chaotisch bij ons. Bondskanselier Merkel heeft gezegd dat men beter niet in het buitenland op vakantie kan gaan tijdens Pasen. Daardoor moeten we meer dan duizend reserveringen omzetten. Wij hebben altijd veel Duitse gasten. En dat is wel vier ton omzet. Het scheelt dat de boekingen al zijn betaald."