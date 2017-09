Caravanbedrijf mag doorgroeien in Dedemsvaart

Met het oog op de toekomst is de verhuizing nodig, laat eigenaar Wilco Strijker weten. Op dit moment handelt het bedrijf aan de Langewijk voornamelijk in caravans. Daar komt een reparatietak bij. Om de caravans ook buiten te kunnen stallen is extra ruimte nodig en in de zoektocht is het oog gevallen op een pand aan de Galileistraat. Strijker heeft het voornemen om eind dit jaar te verhuizen. In afwachting van de vergunningverlening wil hij niet verder uitweiden over de toekomstplannen.

Detailhandel

Aan de verhuizing zitten haken en ogen. De onderneming valt in de categorie volumineuze detailhandel. Dit zijn type bedrijven die niet in een gemiddelde winkel of binnenstad passen. Volgens het beleid van de gemeente Hardenberg hoort hun thuisbasis het bedrijventerrein Haardijk in Hardenberg te zijn. Op dit moment is daar geen geschikte ruimte voorhanden. Hetzelfde geldt voor uitwijkmogelijkheden in Dedemsvaart.