Caravanbrand in Rheeze: 'Een ramp, een nachtmerrie'

Gerard Zomer banjert voorzichtig over de puinresten die een korte maar hevige brand in de nacht van vrijdag op zaterdag op camping De Oldemeyer heeft achtergelaten. Een verkoolde fiets, een verwrongen bed, verbrand hout en ook enkele van de omzomende bomen zijn zo zwart als roet. De stoom komt er nog vanaf, het moet ontzettend heet zijn geweest. ,,Dit is een ramp, dit is een nachtmerrie", zegt Zomer, die met zijn vrouw Loes eigenaar is van het park in Rheeze waar 220 chalets en bungalows staan. Al dertig jaar, en één keer eerder brandde een bungalow af. ,,Dit is waarvan je hoopt dat het nooit zal gebeuren, en bij ons is het nu toch gebeurd. De oorzaak? Nog geen idee. Brand, dat is de oorzaak."