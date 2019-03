Carnaval net zo verweven met Turfgat als het Ponypark

Carnaval is net zo verweven met Slagharen alias Turfgat als het Ponypark dat is met het voormalige weversdorp. Vrienden voor het leven, gezellig en gelukkig getrouwd!

Ook bij de 46ste editie van het feest der zotten blijft het enthousiasme van de dorpelingen en feestvierders uit omliggende plaatsen onverminderd groot. Het plezier spat er vanaf, ver voordat prins Stefan het startsein geeft voor de jaarlijkse optocht, is iedereen al in opperbeste stemming. Vijf dagen even geen gezeur aan de kop, geen moeilijk gedoe maar de boel de boel laten en gaan met die banaan. Al dan niet met een alcoholische versnapering.

Gemeentepils

Vooral de groene flesjes van een biermerk uit Enschede doen het opvallend goed. Tevens wordt regelmatig het gemeentepils tijdens de wederom drukbezochte optocht verheerlijkt alsof het ons dagelijks brood is. Oud-vorst John Knegt kan een glimlach niet onderdrukken: ,,Dit is Slagharen op zijn mooist. Iedereen is goed te passe, normaal gesproken valt er geen onvertogen woord. Het ons-kent-ons gevoel is bijzonder groot te noemen. Carnaval is een niet meer weg te denken evenement uit ons dorp, en reken erop dat wil ook niemand.”

Ome Dries

Café Ome Dries fungeerde ruim vijftien jaar als hofresidentie voor de Turftrappers, echter door interne verbouwingen en een andere koers week de carnavalsvereniging noodgedwongen uit naar een ruim opgezette feesttent op het Anton Geerdesplein, voor het verbouwde café. ,,Ome Dries gebruiken wij nog altijd als uitvalbasis hoor, maar de feesttent legt ons vooralsnog geen windeieren. Gisteravond (vrijdag, red.) bevolkten bijna tweeduizend man de uitpuilende tent. Ieder nadeel heeft weer zijn voordeel”, aldus een lachende Knegt.

Harde muziek

Gelukkig roerde maart even niet zijn staart en bleef het droog, wat de feestvreugde alleen maar ten goede kwam. Vooral de oudere toeschouwers stonden vaak met de vingers in de oren. Want uit de indrukwekkende boxen op de diverse praalwagens kwam helaas geen Wim Sonneveld met zijn rustige ‘het Dorp’, maar snoeiharde muziek met even zo harde bassen. Vertederend waren de fraai uitgedoste loopgroepen met kleine kinderen. Zodat de carnaval in de toekomst ook gewaarborgd zal blijven in het Turfgat. De ouders van het kroost waren wel goed voorbereid, menig blauw of roze koptelefoon sierde de kwetsbare oortjes van het vrolijke grut.

Veenkruiers

In Slagharen zat Holleeder reeds achter de tralies en kan Sylvana Simons het dorp beter mijden. De Veenkruiers uit Schuinesloot won de strijd bij de grote wagens en Jamaica bij de kleinere uitvoeringen.