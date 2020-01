Caroline en Kees hebben al een jaar een eigen voedselbos in Keiendorp: zijn we niet knettergek?

Sinds een jaar wonen ze in de kleine buurtschap bij Lutten en Slagharen. Dat was wel even anders voor hen. IJburg was hun woonplaats tot die tijd. ,,Amsterdam, het was een mooie tijd. Maar het was er erg druk. En de ruimte hier is erg mooi. En Kees is superhandig, hij is zo gelukkig hier”, weet Van Rhijn. ,,Ja,mijn hart ligt in de natuur. Ik ben geboren in Bilthoven, de Utrechtse Heuvelrug. Bos, bos, bos. Ik was altijd in de natuur”, vertelt Van Hesteren vol passie.