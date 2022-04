CBS De Akker uit Grambsbergen viert 100-jarig jubileum in stijl van Ot en Sien

Het is bijna half negen in de ochtend. Leerkrachten leggen de laatste hand aan de versieringen in en rond het schoolgebouw. Kinderen druppelen na het weekend het plein op, zoals dat al een eeuw zo gaat. Toch is het nu anders. Want de meeste kinderen hebben kleertjes aan die al lange tijd uit de mode zijn. Klompen, kiel en lange jurken; er is goed gehoor gegeven aan de oproep om in Ot en Sien-kleding op te komen draven. Juf Riëtte Bosman is daar blij mee. ,,De meeste ouders vinden het leuk om eraan mee te werken en dat geeft toch wel iets extra’s. Sommigen waren eerst wel wat huiverig, maar alleen een sjaaltje om is ook leuk”, vertelt ze.