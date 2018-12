CDA’er pleit voor busverbinding Tubbergen-Hardenberg

video Harden­bergs paar heeft kersthuis met 21.000 lichtjes

15 december Toen ze vijftien jaar geleden van Amersfoort naar Hardenberg verhuisden begon het. ,,Eerst met een paar ledslangen en lantaarntjes, daarna kwam er steeds meer bij. Vooral de laatste zeven, acht jaar. Nu is ons kersthuis versierd met 21.000 lichtjes’’, vertelt Albert Braker (57) met een twinkeling in zijn ogen. Samen met zijn vrouw Marian (51) steekt hij elk jaar veel tijd en geld in de uitbundige versiering van hun huis aan de Boesemeer in de wijk Marslanden. ,,Met alleen maar warm-witte ledjes, we houden niet van gekleurde lampjes, dat wordt zo'n kermis...’’