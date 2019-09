CDA-fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel enthousiast over tijdelijke burgemeester Hardenberg

CDA-voorman in de Hardenbergse gemeenteraad, Piet-Cees van der Wel, reageert enthousiast op de benoeming van de huidige burgemeester van Hattem, Jan Willem Wiggers, als waarnemer in Hardenberg.

Van der Wel had met de fractievoorzitters in de gemeenteraad meerdere gesprekken met kandidaten die de Commissaris van de Koning had voorgedragen voor de tijdelijke functie. Van der Wel zegt dat het Presidium enthousiast was over Wiggers. ,,Hij is een warme man en een echte verbinder. Ik ken een aantal mensen in Hattem en zij zijn enthousiast over hem. Kijk, je wilt niet inleveren op kwaliteit. Die maanden die er komen tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester moeten we goed overbruggen.’’ Dan is een bestuurlijk zwaargewicht als Wiggers zeker nodig, zegt Van der Wel.

Benoeming

Het presidium was al wat langer op de hoogte van de tijdelijke benoeming van de huidige burgemeester van Hattem. Nu de Ministerraad akkoord is met de overstap van Peter Snijders van Hardenberg naar Zwolle, dat gebeurde afgelopen vrijdag, kan de procedure in Hardenberg officieel in gang worden gezet.

Vandaag is daarom de gemeenteraad van de komst van Wiggers naar Hardenberg op de hoogte gesteld. Wiggers kondigde op zijn beurt zijn vertrek in Hattem aan.

2020

De provincie maakte de benoeming van Wiggers vanmiddag bekend. Zij verwacht dat Jan Willem Wiggers tot in de zomer 2020 waarnemend burgemeester van Hardenberg zal zijn. Piet-Cees van der Wel krijgt als fractievoorzitter van de grootste fractie vermoedelijk een belangrijke rol in de vertrouwenscommissie. Hij vindt die benoemingsperiode niet te lang. Want als je bekijkt, zegt hij, hoeveel stappen daarin doorlopen moeten worden, ,,dan heb je die tijd ook wel echt nodig en is dit misschien zelfs nog aan de korte kant.’’