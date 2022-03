CDA Hardenberg behoudt zetels, OpKoers.nu gelijk met ChristenUnie

UITSLAG VERKIEZINGENDe coalitie van CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA zou zo maar weer vier jaar door kunnen gaan. Het CDA wist alle elf zetels te behouden, OpKoers.nu en ChristenUnie groeien allebei van zes naar zeven zetels. Of de PvdA weer als vierde collegepartij kan aanhaken is de vraag.

De sociaal-democraten verloren één van hun drie zetels. De VVD zat op het vinkentouw en presenteerde al in de aanloop naar de verkiezingen een zware wethouderskandidaat, in de persoon van Werner ten Kate. Maar ook de liberalen verloren en hebben nog drie van hun vier zetels over. De eenmansfracties van 50Plus, GroenLinks en D66 hielden alle drie een zetel over.

Dat OpKoers.nu in percentages de ChristenUnie voorbij is gestreefd en nu tweede partij is in Hardenberg, vervult lijsttrekker Annie Kelder met trots. ,,Prachtig mooi wat er gebeurd is’’, zegt ze in een eerste reactie. Volgens haar is het allemaal een kwestie van ‘gewoon bliev’n’.

CDA-lijsttrekker Martijn Breukelman is ook zeer tevreden over de uitkomst van de verkiezingen. ,,Vorige keer groeiden we van negen naar elf zetels, nu zijn we weer verreweg de grootste. Daar mogen we trots op zijn.’’ Volgens Breukelman is dit resultaat te danken aan een goede spreiding van alle kandidaten. ,,Ze komen uit alle windstreken.’’

Grote verschillen

De resultaten per kern verschillen fors. In Balkbrug stijgt het CDA naar 26 procent, OpKoers.nu is meer dan verdubbeld naar ruim 20 procent. ChristenUnie is verreweg de grootste in Bergentheim. In De Krim zakte het CDA licht, en stijgt de lokale partij flink. In Dedemsvaart ook een lichte daling voor het CDA, OpKoers.nu schiet daar boven de 25 procent uit. Gramsbergen stemde voor bijna 40 procent op CDA.

Kloosterhaar daarentegen koos massaal voor OpKoers.nu, met bijna 40 procent. Sibculo is een CDA-bolwerk, met maar liefst 61 procent. OpKoers.nu is de grootste in Slagharen. In Lutten scoorde het CDA 34 procent, OpKoers.nu ruim 22. ChristenUnie veroverde maar liefst 47,5 procent van de stemmen in Mariënberg, het CDA haalde er ruim 30 procent. Radewijk is weer CDA-domein met 47,8 procent, waar OpKoers.nu 24 procent scoorde. In Schuinesloot zakte het CDA van 45 naar 26,8 procent, OpKoers.nu steeg er met stip naar 38 procent. Hardenberg kern koos voor 30 procent voor het CDA, OpKoers.nu haalde er 24 procent, CU 13,5 procent.

Eerste uitslagen

In vier kleinere kernen waren de stemmen als eerste geteld. Het CDA zakte licht in Ane, OpKoers.nu is daar tweede. Diezelfde verhouding ook in Bruchterveld. In Hoogenweg gaan CDA en OpKoers.nu zelfs nek aan nek.

In Heemserveen/Rheezerveen stijgt CDA naar meer dan de helft, de andere partijen komen niet hoger dan 14 procent. Mogelijk is dat het 'Teun Wolbink-effect’: de nummer 4 van het CDA - en daarmee de hoogste ‘binnenkomer’ op de christendemocratische kandidatenlijst - was twintig jaar voorzitter van Plaatselijk Belang in beide buurtschappen.

Vroege stemmers

Vijf procent van de stemgerechtigden in de gemeente Hardenberg heeft al maandag of dinsdag een stem uitgebracht. Ruim 27 procent koos voor het CDA, OpKoers.nu verzamelde ruim 21 procent en de ChristenUnie behaalde 14 procent. De VVD staat vierde op dik 10 procent, de PvdA volgt met een procentje minder.

De officiële verkiezingsuitslag wordt komende maandag om 10.00 uur gepresenteerd in de raadszaal, publiek is ook dan welkom.

Vier jaar geleden veroverde het CDA in Hardenberg 11 van de 33 zetels (was 9 in 2014). De ChristenUnie haalde 6 zetels (was 8), OpKoers.nu 5 (3), VVD 4 (3), PvdA 3 (4), 50Plus 2 (nieuw), GroenLinks 1 (1), D66 1 (2). In 2018 haalde nieuwkomer SGP geen enkele zetel. Nu doet de Staatkundig Gereformeerde Partij niet mee aan de verkiezingen in Hardenberg.

Volledig scherm Om de zwevende kiezers in de regio te verleiden om alsnog voor het CDA te kiezen regelde het Hardenbergse raadslid Piet-Cees van der Wel een reclamevliegtuig. Die vloog vandaag ook langs het gemeentehuis van Hardenberg. © CDA Hardenberg

