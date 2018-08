CDA Hardenberg: steekwerende vesten voor BOA's hard nodig

Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) in de gemeente Hardenberg moeten in het vervolg steekwerende vesten dragen.

Dat vindt de fractie van het CDA in die gemeente en deze vraagt nu aan het college van burgemeester en wethouders de vesten per direct aan te schaffen.

Een stijging van het aantal verdachten van geweld tegen mensen met een publieke taak, maar ook recente steekincidenten in Hardenberg maakt dat steek-werende vesten noodzakelijk zijn, meent het CDA.

Dodelijk slachtoffer

Begin deze maand viel er nog een dodelijk slachtoffer (34) bij een steekincident in de Beatrixstraat Dedemsvaart. De politie kon daarbij direct een 46-jarige verdachte aanhouden.

En halverwege vorige maand raakte een 19-jarige jongen uit De Krim ernstig gewond bij een steekpartij op De Brink in Hardenberg. Dat gebeurde tijdens een uitgaansnacht nadat een meisje in een café van haar telefoon en pasjes was beroofd. Er werden vier verdachten aangehouden.

Zorgen

Anita Vetker-Kerssies van het CDA in Hardenberg maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) van Toezicht en Handhaving Vechtdal. ,,Agenten dragen wel veiligheidsvesten, maar de BOA's niet terwijl zij in de gemeente Hardenberg een essentiële aanvulling op de politie zijn.'' In sommige andere gemeenten zouden de BOA's al wel met steekwerende vesten zijn uitgerust.