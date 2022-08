CDA Hardenberg stelt Elma Soeten (43) aan als fractievoorzitter en wil na rel ‘positief voorwaarts’

Aanhouden­de droogte ‘dwingt’ dijkgraaf tot sproeiver­bod in Salland: ‘Het kan helaas niet anders’

Voor het eerst in vier jaar tijd heeft het Waterschap Drents Overijsselse (WDO) Delta een sproeiverbod met oppervlaktewater ingesteld. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd in de gebieden in Salland en de omgeving rond Staphorst en Nieuwleusen. Uiteraard is de aanhoudende droogte de oorzaak.

23 augustus