CDA Hardenberg strijdt voor behoud Klepperman

Eeuwenlang had hij een rol in Hardenberg, de Klepperman was de nachtwaker van de stad die ’s nachts rondes liep en waar nodig alarmeerde. In 1933 bekleedde Jan Willem Schutte voor het laatst de functie en eind zeventiger jaren doopte de handelsvereniging de Klepperman om in een symbolisch figuur. Er kwam een standbeeld in het centrum en tijdens zomeractiviteiten liep hij door de Klepperstad, zoals Hardenberg ook wel wordt genoemd. Maar de huidige vertolker, Gerrit Pulleman (65), gooit na twaalf jaar de handdoek in de ring. Vanwege fysieke beperkingen stopt hij noodgedwongen.

En dat baart het CDA zorgen. ,,Het is een mooi stuk geschiedenis en dus vonden wij het altijd prachtig als de Klepperman weer even in het centrum terugkeerde”, zegt raadslid Piet-Cees van der Wel, die de burgemeester erop gaat aanspreken. ,,We zijn er vaak op aangesproken in de zomer en vragen het college of zij, eventueel in een vernieuwde vorm, bereid is zich in te zetten voor een nieuwe Klepperman. Ik denk dat daarvan vele inwoners en toeristen blij worden.”

Versie 2.0