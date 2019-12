CDA Hardenberg wil op zoek naar een kinderburgemeester

Hardenberg zoekt ‘schaap met vijf poten’ die drugspro­ble­ma­tiek aankan

17 december De zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Hardenberg heeft serieuze vormen aangenomen. De profielschets is vanavond in de raadsvergadering unaniem goedgekeurd, waardoor sollicitanten nu een gooi kunnen doen naar het burgemeesterschap van Hardenberg. De ideale sollicitant? Een schaap met vijf poten. Geen starter, want gezien de drugsproblematiek in Hardenberg moet de nieuwe burgemeester stevig in de schoenen staan.