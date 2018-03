CDA, OpKoers.nu en 50Plus winnaars in Hardenberg

CDA-lijsttrekker Martijn Breukelman mocht vele felicitaties in ontvangst nemen. ,,We dachten aan een tiende zetel, en droomden van een elfde. We zijn straks met onze fractie weer terug op de sterkte van 2010, dat stemt tevreden.'' Maar Breukelman beseft dat met alle veranderingen de vorming van een nieuw college lastig wordt. ,,De ChristenUnie is ondanks het verlies nog steeds de tweede partij. De PvdA heeft een zetel ingeleverd, OpKoers.nu is nu de derde qua grootte. Je kunt wel spreken van een verschuiving van het politieke landschap in Hardenberg. We gaan volgende week eens nadenken over de collegevorming. ''

Volledig scherm De verkiezingen in Hardenberg in percentages en aantallen stemmen. © Benny Koerhuis

Meerderheid

Een college met twee partijen (bijvoorbeeld met twee CDA-wethouders en één van de CU) zou de krapst mogelijke meerderheid opleveren, met zeventien van de straks 33 zetels in de Hardenbergse raad. Een college met drie partijen geeft een ruimere meerderheid. ,,We moeten kijken wat de meest verstandige keuze is, met welke partijen we elkaar op inhoud kunnen vinden'', aldus Breukelman.

Zetelverlies

Lijsttrekker Sake-Christiaan Stelpstra van de ChristenUnie had rekening gehouden met zetelverlies, maar hoopte dat dit beperkt zou blijven tot één zetel. Het werden er twee, aldus de voorlopige uitslag. ,,Dit is nu de politieke werkelijkheid. Maar we zijn altijd bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, dat doen we ook landelijk.''

Stiekeme hoop

Annie Kelder van OpKoers.nu had 'stiekem gehoopt' op winst, dat er zelfs twee zetels extra worden gepakt maakt haar 'de gelukkigste mens van deze avond'. De lokale partij wil als derde partij graag meepraten over de vorming van een nieuwe coalitie. Kelders collega Gitta Luiten vindt het een tegenvaller dat de PvdA niet meer de derde partij is in Hardenberg. ,,Maar gezien de landelijke cijfers valt het hier nog mee, we verliezen maar één zetel. Ik verwacht dat we nu vier jaar oppositie gaan voeren, maar ook daar verheug ik me op. En ik wens het CDA heel veel succes met de formatie, dat ziet er niet zo simpel uit.''

Dolgelukkig

Nieuwkomer Gijs Schuurman is blij verrast dat 50Plus zomaar op twee zetels komt. ,,Ik had gehoopt op één zetel, dan zou ik al hartstikke blij zijn. Maar we pakken er twee, dat is fantastisch, wij zijn dolgelukkig.''

Volledig scherm De voorlopige zetelverdeling na de verkiezingen in Hardenberg. © Benny Koerhuis

Voorlopige uitslag