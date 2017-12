CDA-raadslid Rick Brink trots op Hardenberg

Samen met Ermelo, Zwolle, Katwijk en Goes is Hardenberg in de race in de verkiezing voor meest toegankelijke gemeente van Nederland. CDA-raadslid Rick Brink (32) is trots dat Hardenberg zo ver is gekomen. ,,Waar ik ook kom. Nooit hoef ik iets uit te leggen over mijn handicap.'' Hardenberger Rick Brink zegt het met pretoogjes.

Het straalt bij Rick Brink uit zijn ogen, de bevlogenheid die hij bij al zijn activiteiten aan de dag legt. Als projectmanager van Dion salarisbureau in Hardenberg, als jeugdbestuurder bij voetbalclub HHC of als raadslid voor het CDA. Bij veel mensen werkt een ontmoeting met Rick Brink psychologisch ongeveer zo: als deze man, met zó’n handicap, zó positief in het leven staat, dan mag ik zeker niet zeuren… Bovendien is daar de verbale handigheid van Brink. ,,Voor zover mij bekend is er tussen mijn oren niets mis.’’

Brink (1200 Facebook vrienden) was de afgelopen maanden via social media actief om Hardenberg te promoten als meest toegankelijke gemeente van Nederland. Het gaat dan onder meer om mensen die slecht ter been zijn of een handicap hebben. ,,Hier in Hardenberg hebben we een raadswerkgroep die zich met toegankelijkheid bezig houdt, ze hebben mij maar tot voorzitter gebombardeerd. Nadeel is dat mensen gaan denken dat het alleen om rolstoelers gaat. Dus ik moet nogal eens roepen: jongens, ho even, het is breder. Het draait ook om visueel gehandicapten, om ouderen, maar ook om mensen die niet zo goed kunnen lezen of schrijven.’’

,,Ik zit nu bijna vier jaar in de raad. De wereld van de politiek spreekt mij aan en het enthousiasme binnen de gemeente zelf is echt super. Hier zitten geen ambtenaren die op de winkel passen, stuk voor stuk willen ze Hardenberg naar een hoger niveau tillen. Daar geniet ik elke dag van. Maar ook van de mensen in de dorpen. Zeer onlangs ben ik bij bijeenkomsten in Balkrug en Bergentheim geweest. Die mensen zijn zó fanatiek! Ze beschouwen hun dorp als een merk, daar geniet ik van.’’

,,Nog steeds als iets heel positiefs. In de komende maanden is er onafhankelijk onderzoek hoe toegankelijk Hardenberg in werkelijkheid is. In maart horen we de uitslag. Er zullen ongetwijfeld aandachtspunten uit komen. Interessant voor ons, daar kan je als werkgroep verder mee. Winnen is eigenlijk niet belangrijk.''

,,Hardenberg is goed op weg maar op sommige gebieden kan het heus beter. Ik noem bijvoorbeeld het levensloopbestendig wonen in de kleinere kernen. Pak bijvoorbeeld Balkbrug. Je wilt niet graag dat jongeren wegtrekken, maar ook dat ouderen een plek houden of krijgen. Ik moet zeggen dat het college en de burgemeester van Hardenberg daar echt oog voor hebben. Maar niet alles kan in een keer. Mijn instelling is: zorg dat je met elkaar in gesprek blijft.’’