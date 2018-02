CDA wil gaswinning Hardenberg beperkt verlengen

De Statenfractie van het CDA stelt dit woensdag aan de orde in de rondvraag van de commissievergadering in het provinciehuis. ,,Door geen langdurige vergunningen meer af te geven, kan de overheid eerder schakelen wanneer dit noodzakelijk blijkt. Het is het niet meer van deze tijd om langdurige vergunningen af te geven voor fossiele energie, terwijl we midden in een energietransitie zitten en het gebruik van fossiele energie proberen terug te dringen. We vinden een tweejaarlijks afweegmoment goed passen bij de manier waarop we nu met energie omgaan”, stelt woordvoerder Bouwien Rutten van het CDA Overijssel.